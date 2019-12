Brandweer redt slapende bewoner uit brandende flat SHVM

26 december 2019

20u33 0 Oudergem De Brusselse brandweer heeft donderdagnamiddag rond 13 uur een man bevrijd uit een brandend appartement in Oudergem. De bewoner viel in slaap alvorens de brand zich ontwikkelde en raakte bijgevolg zwaar bevangen door de rook.

Het incident vond donderdag plaats in de Vlijtstraat. De brand ontstond in de keuken van het appartement. De bewoner van de flat merkte niets op van het hele gebeuren aangezien hij in een diepe slaap was gevallen. Een andere bewoner van het appartement, dat drie verdiepingen telt, belde meteen de brandweer op met de melding dat er nog iemand aanwezig was in het gebouw.

Het slachtoffer werd vervolgens bewusteloos uit zijn appartement bevrijd door de brandweer. De man raakte zwaar geïntoxiceerd door de verbrandingsgassen en werd daarop naar het militair hospitaal overgebracht.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het appartement is wel onbewoonbaar verklaard. Volgens woordvoerder Walter Derieuw zou de brand een accidentele oorzaak kennen, maar dat moet nog nader onderzocht worden. Hoe het nu met de man gesteld is, is niet geweten.