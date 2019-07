Brandweer redt man uit brandend gebouw WHW

17u30 0 Brussel De brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag een twintiger redden uit een brandend gebouw aan de Fierlandstraat.

De brand was om nog onbekende reden uitgebroken op de onderste verdieping van een pand met drie verdiepingen. Bij aankomst van de brandweer was de bewoner van de gelijkvloerse verdieping al het gebouw uit. Door de hevige rookontwikkeling in de traphal kon de man die op het derde woonde echter geen kant meer uit. De brandweer moest hem met behulp van de ladderwagen redden. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met symptomen van rookvergiftiging. De brand was snel onder controle, maar de onderste verdieping werd wel onbewoonbaar verklaard. Ook in de andere woningen erboven is er wel rookschade.