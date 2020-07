Brandweer redt drie bewoners met ladder uit gebouw Stephanie Romans

23 juli 2020

12u18 0 Brussel De brandweer heeft donderdagochtend drie bewoners gered uit een brand. In de hal van de woning in Vorst was een stapel papier en karton in brand gevlogen. Alle bewoners bleven ongedeerd.

Toen de brandweer aankwam, stonden de meeste bewoners van het appartementsgebouw aan de Alsembergsesteenweg al op straat. Drie mensen waren achtergebleven op de derde verdieping en zwaaiden om hulp aan het raam. “Ze hadden de juiste reflex”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De trappenhal stond al vol rook. In zo’n geval kan je beter niet meer via de hal naar buiten gaan. De mensen zijn gered via de brandweerladder.”

De brandweer zegt dat de brand ontstond in een stapel karton en papier op de gang. Derieuw benadrukt dat het onverstandig is om spullen in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen te laten staan. “Dat bemoeilijkt de evacuatie als er brand is.”

Een aantal bewoners kreeg ter plekke verzorging. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.