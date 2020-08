Brandweer pompt lekkend binnenschip leeg Wouter Hertogs

14 augustus 2020

14u18 0 Brussel De Brusselse brandweer is vrijdagvoormiddag enkele uren in de weer geweest om een lekkend binnenschip leeg te pompen in Anderlecht. Het ging niet om een lek in de romp van het schip, maar om een kraan van een van de ballastreservoirs.

Het bewuste binnenschip wordt binnenkort omgebouwd tot een jeugdhuis en daarvoor werd het via het kanaal verplaatst. De eigenaars van het schip merkten dat er water binnenliep in de machinekamers en in het voorruim, en verwittigden de brandweer.

“Het bleek niet te gaan om een lek in de romp, maar om een kraan van een van de ballastreservoirs die slecht afgesteld stond”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We hebben de kraan correct afgesteld en het water weggepompt. Het schip heeft geen olie of benzine verloren zodat er ook geen vervuiling van het kanaal is geweest.” Het hele karwei nam een tweetal uur in beslag.

Brandweermannen reageerden ter plaatse met een brandweerauto en een reddingsvoertuig. Een onderwaterploeg werd ook gemobiliseerd, maar moest niet ingrijpen.