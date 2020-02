Brandweer moet uitrukken voor brandende schuur JCV

06 februari 2020

16u37 0 Brussel De Brusselse brandweer kreeg donderdag een ongewone opdracht. Ze moest een schuur en enkele strobalen blussen in Neder-Over-Heembeek.

De brand ontstond om 12.15 uur in een schuur in de wijk Mariënborre. “Allerlei voorwerpen en strobalen stonden in brand in de schuur”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het blussen heeft wat tijd in beslag genomen wegen de gammele structuur van het bouwsel en het feit dat het stro uit elkaar dient getrokken te worden om te blussen.”

De oorzaak van het vuur is momenteel nog onbekend. Twee mensen die bij de brand op het perceel aan het werken waren, bleven ongedeerd.