Brandweer moet tussenkomen nadat bewoner pizza in oven vergeet WHW

11 juli 2019

14u47 0 Brussel In Evere is gisterennacht brand ontstaan nadat een man een pizza uit de oven was vergeten te halen. Er was veel rookontwikkeling. De man, die in slaap was gevallen, kon gered worden dankzij een rookmelder.

Afgelopen nacht werd de brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling in een appartement in de Hendrik Consciencelaan in Evere. Dat meldt Bruzz. Op de tweede verdieping forceerde de brandweer een deur van een appartement waaruit veel rook kwam. In het appartement trof de brandweer een man die in een diepe slaap lag. De man werd wakker gemaakt en naar buiten gebracht. De oorzaak van de rook was een oven die nog aan stond. “In de oven troffen we een verkoolde pizza aan”, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Een bewoner van het appartement eronder had een rookmelder gehoord, waarop hij de brandweer verwittigde. “Dankzij de rookmelder en de waakzame buur werd erger vermeden”, zegt Derieuw. De bewoner van het appartement mocht ter plaatse blijven nadat het appartement verlucht werd.