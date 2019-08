Brandweer moet 2 miljoen liter water uit kelder pompen JCV

09 augustus 2019

15u06 0 Brussel De Brusselse brandweer moet vrijdag tussenkomen om maar liefst twee miljoen liter water uit de kelder van een groot appartementsgebouw te pompen. Waar het water vandaan komt, is nog niet duidelijk.

De brandweer werd vrijdagmorgen rond 11.30 opgeroepen voor het lek. Een technicus die aan het werk was in het gebouw vond er een lek, dat al enkele dagen aan het lopen moet zijn. In de kelder troffen de brandweermannen namelijk een klein zwembad aan. Het water in de ruimte waar de elektriciteitstellers staan, stond ongeveer 2 meter hoog. De brandweer schat dat er ongeveer 2.000 kubieke meter water in de ruimte staat. Dat komt neer op 2 miljoen liter.

De oorzaak van het waterlek is nog niet duidelijk. Voor de brandweer aan het werk kon gaan, kwam Vivaqua al langs om het water volledig af te sluiten in het gebouw. De brandweer zeker een aantal uur bezig zijn om de ruimte leeg te maken. Daarna kan de oorzaak van het lek gezocht worden.