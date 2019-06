Brandweer moet 17 keer uitrukken door storm JCV

05 juni 2019

12u10 0 Brussel De balans van de storm die dinsdag over Brussel trok is relatief mild. Buiten een incident in Docks Bruxsel moest de brandweer vooral uitrukken voor takken die op de weg terecht kwamen.

De interventies vonden plaats in de gemeenten Ukkel, Evere, Schaarbeek, Bosvoorde, Jette, Vorst en Elsene. Het zwaarste incident gebeurde in winkelcentrum Docks Bruxsel, waar een tent van het dak afwaaide. Daarbij vielen 5 lichtgewonden. Daarnaast moest de brandweer nog 11 keer uitrukken voor takken en bomen die op de openbare weg terecht kwamen. De spuitgasten verhielpen nog een lekkend dak en pompten twee kelders leeg. Ten slotte was er nog een kapotte dakgoot en kwam de signalisatie van een werf terecht op de weg.