Brandweer moet 17 keer tussenkomen door slecht weer JCV

09 december 2019

11u31 0 Brussel De Brusselse brandweer is in de loop van zondag 17 keer moeten tussenkomen door het slechte weer. Onder meer de Stefania- en Georges Henritunnel liepen gedeeltelijk onder water.

Beide tunnels gingen rond de middag even dicht, maar waren korte tijd later alweer open. “Al bij al is het rustig gebleven”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “In Sint-Jans-Molenbeek kwam een boom op de rijbaan terecht, maar verder hadden we alleen kleinere interventies.”