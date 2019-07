Brandweer kampt met tekort aan materiaal: “Met keukenhanddoeken moeten we de vloer kuisen” Vakbond dreigt met acties als nieuwe Brusselse regering niet snel maatregelen neemt Robby Dierickx

13 juli 2019

14u58 0 Brussel Met handzeep en keukenhanddoeken: zo moeten de Brusselse brandweermannen al een tijdje de vloer in de kazernes reinigen. Maar naast een tekort aan kuisproducten kampt de brandweer in de hoofdstad ook met een gebrek aan drinkbaar water. Brandweervakbond VSOA trekt dan ook aan de alarmbel. “Als de nieuwe Brusselse regering niet snel maatregelen neemt, dan plannen we acties.”

Met 8,06 minuten is de Brusselse brandweer – na die van Antwerpen – de zone die het op één na snelste ter plaatse is na een oproep. Dat bleek vorige week nog uit statistieken van Binnenlandse Zaken. “Maar een beloning voor die sterke cijfers krijgen we niet, integendeel”, zegt Eric Labourdette, zelf al 31 jaar brandweerman en huidig VSOA-vakbondsafgevaardigde. “Er zijn altijd wel problemen bij de Brusselse brandweer, maar wat we nu meemaken, is ongezien. In verschillende kazernes kampen we namelijk met een tekort aan kuisproducten. Daardoor kunnen de vloeren niet gedweild worden met een dweil en zeep voor de vloer, maar wel met keukenhanddoeken en handzeep. En dat net in gebouwen die grondig gereinigd moeten worden. Na de meeste interventies komen de brandweermannen namelijk vuil de kazerne binnen. Ook loopt de reiniging van de ziekenwagens spaak. Onbegrijpelijk dat dit kan voor een overheidsdienst. De vrouw van uittredend minister-president Rudi Vervoort (PS) gaat toch ook niet met haar eigen kuisproducten het kantoor van haar man reinigen, vermoed ik?”

Geblokkeerde bankkaarten

Maar niet alleen het tekort aan kuisproducten baart de vakbond zorgen. De brandweer kampt immers ook met een gebrek aan drinkbaar water. “Nochtans moeten brandweermannen na een interventie heel veel water drinken, maar dat lukt dus niet altijd”, aldus nog Labourdette. “En als er dringend iets nodig is in de kazerne, dan moeten de brandweermannen met hun eigen bankkaart naar de winkel aangezien de bankkaarten van de kazerne geblokkeerd zijn. Nadien moeten ze tot drie maanden wachten alvorens de gemaakte kosten terugbetaald worden. Onlangs zaten we trouwens ook bijna zonder toiletpapier. Gelukkig werd net op tijd een lading geleverd.”

Labourdette verstuurde de voorbije weken naar eigen zeggen al twee brieven naar alle politieke partijen in de hoofdstad, maar op een antwoord is het nog steeds wachten. “We geven de partijen van de nieuwe Brusselse regering nog even de tijd om hun regeerakkoord op te stellen, maar nadien dringen we op spoedige maatregelen aan. Komen die er niet, dan dreigen we met acties. De brandweer verdient het nodige respect, maar dat is er ondertussen al geruime tijd niet meer. Dat toiletpapier en kuisproducten via een openbare aanbesteding besteld moeten worden, is ronduit belachelijk. Dit maakt dat alles zo moeilijk verloopt”, besluit de vakbondsman.