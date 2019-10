Brandweer helpt rolstoelgebruiker uit bus wegens defecte ramp SHVM

03 oktober 2019

13u02 0 Brussel Enkele brandweerlieden van de zone Brussel rukten gisterenavond omstreeks 21.35 uur uit richting Waasland Shoppingcenter. Daar kon een man in een elektrische rolstoel niet van de bus omdat de ramp voor rolstoelgebruikers stuk was.

De MIVB bus waarin de man zat, stond aan zijn eindhalte. Door de defecte ramp was het niet mogelijk om de elektrische rolstoel van de bus te halen. Om die reden belde de buschauffeur de brandweer, die even later ter plaatse was.

Volgens woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer was het voor omstaanders niet mogelijk om de man te helpen. “Het was ook al laat en aan een eindhalte zijn niet veel personen aanwezig. Mensen zijn ook snel bang om iets te breken en zijn niet meer zo happig om te helpen. Zo’n elektrische rolstoel is trouwens heel zwaar.” Door de interventie kon de man op een veilige manier van de bus gehaald worden.