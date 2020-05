Brandweer heeft meer dan twee uur nodig om dieselspoor lijnbus te verwijderen SHVM

08 mei 2020

17u48 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft donderdagavond heel wat werk gehad om een dieselspoor van een lijnbus weg te krijgen van het wegdek. Daarbij werd zo’n 36.000 liter water gebruikt, samen met 80 liter product om de diesel te verwijderen.

Donderdagavond rond 19.30 uur werd de Brusselse brandweer opgeroepen voor het reinigen van de openbare weg. Een lijnbus had namelijk met een brandstofverlies een glibberig spoor getrokken, van aan de negende Linielaan langs de Ninoofsesteenweg, tot aan het Weststation, goed voor zo’n twee kilometer.

“De brandweer stuurde acht brandweermannen en -vrouwen ter plaatse, samen met vier voertuigen, een signalisatievoertuig en drie autompompen, elk uitgerust met een watertank van 12.000 liter”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. “Onze mensen waren meer dan twee uur in de weer en gebruikten tijdens het reinigen van het wegdek 36.000 liter water en 80 liter product om de diesel te verwijderen.”

Het totale kostenplaatje voor de interventie bedraagt zo’n 220 euro (met indexatie), samen met de kosten van het product.

Civiele Bescherming

Het is nog maar sinds enkele jaren dat de brandweer ingezet wordt voor dergelijke opdrachten. “Voor de hervorming van de Civiele Bescherming (CB), ingevolge het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014, werd er voor dit soort interventies een beroep gedaan op de Civiele Bescherming van Liedekerke”, legt Derieuw uit. “Nu deze mobiele colonne echter is weggevallen, kan er enkel voor uitzonderlijk grote te reinigen oppervlakten een beroep gedaan worden op de Civiele Bescherming van Brasschaat of Crisnée en hun gespecialiseerd materiaal, met het bijkomend probleem van grote afstand en het wachten op personeel dat soms niet dadelijk beschikbaar is. Door de hervorming moet deze taak dus, in eerste instantie, uitgevoerd worden door de Hulpverleningszones zonder dat deze, momenteel, de beschikking krijgen over bijkomend of aangepast materiaal en personeel”, aldus Derieuw.