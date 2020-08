Brandweer heeft drie uur werk aan brand in kraakpand Stephanie Romans

01 augustus 2020

17u40 0 Brussel In een kraakpand aan de Bergensesteenweg in Anderlecht is vrijdagavond iets voor middernacht brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar de brandweer moest wel drie uur blussen vooraleer de vlammen gedoofd waren.

De brand brak rond 23.45 uur uit in de zolderverdieping van het kraakpand. De brandweer heeft het gebouw bij aankomst gecontroleerd op aanwezigen of eventuele slachtoffers, maar het bleek leeg. De plafonds en houten vloeren bleken echter niet stabiel, waardoor de brandweer enkel vanop het dak de vlammen kon blussen. Daardoor moest er maar liefst drie uur geblust worden vooraleer het vuur onder controle was.

Het gebouw in kwestie is alleenstaand, en dus zijn de vlammen niet overgeslagen op andere panden. De oorzaak van de brand is niet gekend.

Twee weken geleden was de brandweer ook uren in de weer om een brand te doven in een gekraakt huis. De woordvoerder riep eigenaren toen op om verlaten panden goed af te sluiten. Blussen in een kraakpand is vaak erg moeilijk en kan gevaarlijk zijn.