Brandweer geblokkeerd door foutparkeerders op weg naar brand in Schaarbeek JCV SHVM

20 oktober 2019

09u33 0 Brussel Een colonne van de Brusselse brandweer zat zaterdagavond vast in de Josaphatstraat in Schaarbeek. Oorzaak waren fout geparkeerde wagens in de straat. Bij de brand zelf vielen twee gewonden.

De brandweer was om 20.30 uur opgeroepen voor een brand in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek. De kazerne aan de Helihavenlaan stuurde een colonne van vier voertuigen uit, maar toen die in de Josaphatstraat kwamen in Schaarbeek, merkten ze dat de straat geblokkeerd was door fout geparkeerde wagens. “Dat is een probleem dat we helaas vaker zien in oude, smalle straten in Brussel”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Mensen beseffen niet wat voor een gevolgen dat kan hebben. Een aantal bewoners is meteen zijn wagen komen verplaatsen, maar bij twee voertuigen was dat niet het geval. De politie is daarom de nodige vaststellingen komen doen.”

Snel onder controle

De brand zelf kon gelukkig onder handen worden genomen door een ploeg uit een andere post. “Maar onze ladderwagen stond zo wel geblokkeerd”, zegt Derieuw. “En bij een ernstige brand is dat ons voornaamste middel om mensen uit een gebouw te evacueren.”

De brand zelf werd veroorzaakt door een handdoek die tegen een brandende lamp hing. De handdoek hing op aan een deurknop. Twee bewoners liepen snijwonden op toen ze het raam in de deur insloegen. De twee werden naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweermannen die wel ter plaatse geraakten, hadden het vuur snel onder controle.