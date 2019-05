Brandweer deelt sportzaal van nieuwe kazerne op Bergensesteenweg met buurtbewoners JCV

24 mei 2019

10u56 3 Brussel De Brusselse regering heeft het licht op groen gezet voor een nieuwe brandweerkazerne op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Naast de kazerne komt er ook een sportruimte die zowel voor de brandweer als voor de buurtbewoners toegankelijk is.

Door de infrastructuur te delen met de wijk, wil de regering een beter contact tussen de buurt en de brandweer en wil ze haar middelen breder inzetten. “Naast een privéfitnesszaal voor de brandweer komt er ook een grotere sportzaal, die los staat van de kazerne en toegankelijk is voor de wijkbewoners en de brandweer”, zegt Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cecile Jodogne (Défi). “Het project laat zien dat de brandweer een kazerne wil creëren die openstaat voor de stad en die een bijdrage levert aan de herontwikkeling van de Kuregemwijk.”

De nieuwe brandweerpost moet de huidige, verouderde kazerne even verderop op de Bergensesteenweg vervangen. Daarvoor werd vorig jaar al een terrein aangekocht aan de andere kant van het kanaal, tussen de steenweg en de Nijverheidskaai. Het toekomstige gebouw zal ook plaats bieden aan de logistieke diensten die nu gevestigd zijn in de stafkazerne op de Helihavenlaan, zoals het maskerlabo en de linnenkamer. Zo komt er plaats vrij in de overbelaste hoofdkazerne.

16,5 miljoen euro

Met het hele project is een budget van 16,5 miljoen euro voorzien. 3 miljoen daarvan gaat naar de sportinfrastructuur. In afwachting van het begin van de werken, worden de huidige gebouwen op de site van de nieuwe kazerne open gesteld voor verenigingen.