Brandweer Brussel benadrukt nut rookmelders nadat man indommelt wanneer kookpot nog op vuur staat SHVM

31 januari 2020

08u57 0 Sint-Lambrechts-Woluwe De Brusselse brandweer benadrukt opnieuw het nut van rookmelders in woningen. Dat doet ze nadat een man gisteren indommelde in zijn appartement, en dit terwijl er een kookpot op het vuur stond. Dankzij de rookmelder, en een alerte buur, kon ernstige brandschade vermeden worden.

Het incident vond plaats op de derde verdieping van een appartement op de Andromedalaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. De brandweer vertrok rond 15 uur onmiddellijk naar de plaats nadat ze melding kregen van een brandgeur en een brandalarm dat loeide. Bij aankomst diende de brandweer de toegangsdeur van het appartement te forceren en trof vervolgens een vergeten kookpot op het fornuis aan, die al voor een rookontwikkeling had gezorgd.

De huurder werd ingedommeld in zijn kamer aangetroffen. “Gelukkig was hij niet bevangen door de rook”, zegt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw. Na verluchting van de woonst, verliet de brandweer de plaats van het incident.

Belang

Naar aanleiding van het incident, wenst de brandweer het belang van rookmelders te benadrukken. “Dankzij een waakzame buur en de rookmelder werd erger vermeden. Brandweer Brussel wenst eraan te herinneren dat, sinds 2005 in het Brussels Gewest, het plaatsen van rookmelders in huurwoningen verplicht is, en dit ten laste van de eigenaar. Wij dringen er echter uitdrukkelijk op aan om in alle woningen rookmelders te voorzien, want tijdens het slapen functioneert ons reukorgaan niet. Wij kunnen dus besluiten dat rookmelders effectief levens redden!”, aldus Derieuw.