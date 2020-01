Brandweer Brussel benadrukt nut rookmelders na melding rokende oven in appartement: “Rookmelders redden effectief levens” SHVM

09 januari 2020

21u18 1 Brussel De Brusselse brandweer benadrukt opnieuw het belang van rookmelders in woningen. Dat doet ze na een incident dat donderdagmiddag plaatsvond. De brandweer kreeg namelijk om 13.30 uur een melding van een rookmelder uit een appartement in de Wansijnstraat in Ukkel. Op die manier kon brandschade vermeden worden.

Bij aankomst brak de brandweer de deur open van de woning aangezien de huurder op dat moment niet thuis was. Daar troffen brandweerlieden de verkoolde resten van etenswaar in een werkende oven aan. Het appartement werd meteen verlucht. “Dankzij de rookmelder en een alerte buurvrouw die beroep heeft gedaan op de hulpdiensten, werd brandschade vermeden”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen en huurwoningen verplicht voorzien zijn van een rookmelder. In het Brussels gewest is dat voor huurwoningen al sinds 2005 het geval. “Wij raden ten stelligste aan dit item in alle woningen te installeren. Rookmelders redden effectief levens en voorkomt ernstige brandschade”, aldus Derieuw.