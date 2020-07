Brandweer blust kelderbrand, bewoners kunnen terug naar huis Stephanie Romans

30 juli 2020

21u57 0 Brussel De brandweer bluste donderdagavond een kelderbrand in Schaarbeek. De schade bleef beperkt. De bewoners van het gebouw kunnen vannacht dus thuis slapen. De elektriciteit is voor de veiligheid afgesloten.

Bewoners van de eerste en de tweede verdieping van het gebouw aan de Haachtsesteenweg in Schaarbeek waren naar buiten gegaan toen ze merkten dat er rook uit de kelder kwam. Ze stonden al op straat toen de brandweer rond 19.30 uur aankwam.

De mensen die in het appartement op de vierde verdieping wonen, zaten nog binnen. “We hebben hen aangeraden om daar te blijven”, zegt de brandweer. “Zij liepen geen gevaar.” De brandweer ontdekte dat de elektriciteitsinstallatie in de kelder in brand was gevlogen. Met poederblussers was het vuur snel gedoofd.

Na ventilatie besloten de bewoners de nacht thuis door te brengen. Ook al zitten ze voorlopig zonder elektriciteit. Sibelga heeft de voorzieningen tijdelijk afgesloten voor het hele gebouw. De gasaansluiting werkt wel nog.