Brandweer blust brand op 27ste etage: geen gewonden Stephanie Romans

26 augustus 2020

11u01 0 Brussel De brandweer bluste woensdagochtend een brand op de 27ste verdieping van een appartementsblok in Molenbeek. Er vielen geen gewonden.

De noodcentrale 112 kreeg rond 6.20 uur een oproep over een brand in een flatgebouw aan de Mettewielaan. Daar was in een lokaal op de 27ste etage brand uitgebroken. Toen de brandweer aankwam, waren enkele bewoners al naar buiten gekomen. De rest van de bewoners kon binnenblijven. De brandweer kon voorkomen dat de rook zich door de rest van het gebouw verspreidde met een smoke stopper.

Op de getroffen verdieping is er wel rookschade. Wat de brand precies veroorzaakte is nog niet duidelijk. Kwaad opzet lijkt uitgesloten.