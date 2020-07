Brandweer bevrijdt meisje (7) uit schommel Stephanie Romans

07 juli 2020

17u37 0 Brussel Een meisje (7) kwam dinsdag met haar benen vast te zitten in een schommel op een speelplein in Anderlecht. De brandweer moest het speeltoestel openknippen om haar te bevrijden.

De brandweer kreeg de opmerkelijke oproep om 13 uur. Een meisje was in een schommeltoestel op een speelplein in Anderlecht gekropen en raakte er niet meer uit. De schommel op het pleintje is ontworpen voor kleine kinderen. Het stoeltje heeft twee openingen voor de beentjes.

In die openingen kwam het meisje klem te zitten. “Haar benen waren opgezwollen, dus moesten we de lederen schommel openknippen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De opgeroepen MUG-arts verzorgde het meisje na haar bevrijding. Ze hield geen niets ernstigs over aan haar schommelavontuur en hoefde niet naar het ziekenhuis.