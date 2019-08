Brandweer bevrijdt hond uit lift WHW

27 augustus 2019

14u08 0 Brussel De brandweer is maandag moeten tussenkomen nadat een hond zonder zijn baasje in een lift was terechtgekomen. De hond sprong zodanig rond in de lift, waardoor die geblokkeerd raakte.

Het is eens iets anders dan een brand blussen of een wespennest verdelgen. Maandagavond was een hond in de lift van een appartement aan de Savoiestraat terechtgekomen. De klapdeur was dichtgevallen waardoor hij zonder zijn baasje in de lift terechtkwam. Omdat het beestje geschrokken rondsprong, werd de veiligheidssensor geactiveerd en blokkeerde de lift automatisch. Uiteindelijk moest de brandweer ter hulp snellen en het dier bevrijden uit zijn hachelijke positie.