Brandweer bevrijdt 30 krakers uit brandend gebouw met dichtgetimmerde ramen in Kuregem: “We konden hen niet uitzetten door coronacrisis” Margo Koekoekx Stephanie Romans

12 juni 2020

10u35 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft vrijdagochtend een dertigtal krakers uit een gebouw op de Bergensesteenweg in Kuregem bevrijd. Het pand is eigendom van de gemeente, die de krakers noodgewongen tolereerde. Tijdens de coronacrisis gold in Brussel immers een verbod op uithuiszettingen.

Vrijdagmorgen vroeg brak brand uit in groot pand aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. De ramen van de benedenverdieping zaten dichtgetimmerd met planken. “Die moesten we openbreken om de rook te laten ontsnappen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We plukten de bewoners uit de ramen en van de balkons op de eerste en tweede verdieping.”

De brand ontstond in de trappenhal op het gelijkvloers. De bewoners konden daardoor het pand niet via de voordeur verlaten. “Er stond materiaal gestockeerd, waaronder een brommer”, klinkt het bij Walter Derieuw. “Dat bevordert de brand enkel maar en maakt het voor ons moeilijker de woning te betreden. Zeker af te raden.”

Huisjesmelkerij

Burgemeester Fabrice Cumps (PS) zegt dat de bewoners - voornamelijk mensen zonder papieren - het pand al een tijdje kraakten. “Het gebouw was tot drie maanden geleden in handen van huisjesmelkers", aldus de burgemeester. “Om huisjesmelkerij te bestrijden, heeft de gemeente het pand opgekocht. Iedereen die er toen verbleef brachten we elders onder. We hebben plannen om het gebouw te verbouwen naar een sociaal centrum. In die drie maanden werd het pand dus gekraakt en door het verbod op uitzettingen tijdens de coronacrisis kon de gemeente niets doen. We organiseren nu een crisisvergadering om te bekijken waar we de bewoners kunnen opvangen.”

De burgemeester zegt dat de schade in het gebouw relatief meevalt. “Dat is in elk geval onze eerste indruk”, zegt hij. “De brand zou geen erg grote gevolgen hebben op de geplande verbouwingen.”

Vier personen naar ziekenhuis

De MUG-arts onderzocht ter plekke twintig slachtoffers. Vier personen waren bevangen door de rook en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand verkeert in levensgevaar. Al had dit gezien de situatie ook een heel ander staartje kunnen krijgen. “Het is niet de eerste keer dat we een brand in dit gebouw blussen. Ongeveer een jaar geleden gebeurde hier net hetzelfde”, zegt Derieuw.