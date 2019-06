Brandneteltapijt zet chronische netelroos in de kijker SZM

21 juni 2019

14u48 0 Brussel “Als je in dit brandneteltapijt gaat liggen, dan ga je voelen wat ik elke dag voel”, zegt Laura (21) die al twee jaar lijdt aan chronische netelroos. De huidziekte komt voor bij 50.000 Belgen, vooral vrouwen tussen de 20 en 40 jaar. Omdat er voor de patiënten met de zomer een moeilijke periode aankomt, werd er op het Heilig-Kruisplein aan Flagey een brandneteltapijt gelegd.

De huidziekte voelt aan als een brandnetelsteek, maar komt dag en nacht voor en gaat niet weg na enkele uren. Je krijgt er rode bulten van, pijn en jeuk en het komt overal voor op het lichaam. “Stel je voor dat je een bad neemt vol brandnetels”, zegt chronisch netelroospatiënt Laura (21), “Elke millimeter van je huid prikt, brandt, doet pijn en jeukt. Ik kon aan niets anders denken, kon geen uitstapjes meer doen, ik ben minder efficiënt op mijn werk en ik heb stemmingswisselingen.” De ziekte is niet erfelijk en het is niet bekend waarom de huidziekte plots opkomt. Maar er bestaan gelukkig wel al medicamenten die de pijn verzachten.

Laura slikt al een jaar lang elke dag pillen en krijgt elke maand een prikje die de pijn en jeuk verzachten. Maar in de zomer is het altijd een moeilijke periode. Door de hoge temperaturen wordt de pijn en jeuk iets moeilijker en minder draaglijk. Daarom wil Stopnetelroos met het brandneteltapijt in Flagey vooral de mensen wakker schudden en de huidziekte, waarbij de diagnose gemiddeld na 5 maanden wordt gesteld, in de kijker zetten.

