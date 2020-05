Brandje uitgebroken bij brouwerij En Stoemelings: “Productie niet in gevaar” Stephanie Romans

20 mei 2020

21u15 0 Brussel In de Brusselse bierbrouwerij brak vanavond een kleine brand uit. Aanwezig personeel belde de brandweer iets na 20 uur op, maar kon de brand zelf blussen nog voor de brandweer er was. “De productie kan gewoon doorgaan”, zegt de brandweer.

De brand veroorzaakte weinig schade in de brouwerij in de Dieudonné Lefèvrestraat. “Onze ploegen hoefden niet meer te blussen, maar zijn nog even ter plaatse gebleven om het gebouw te ventileren", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het is een moeilijk gebouw om te verluchten omdat er niet veel openingen zijn.”

De brand ontstond volgend Derieuw door een probleem met de elektrische installatie. Die zal nu worden gecontroleerd. “De productie is niet in gevaar", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Niemand raakte gewond.