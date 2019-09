Brandende wagen lijkt protest tegen Congolese president SHVM

18 september 2019

08u23

Bron: Bruzz 0 Brussel Een brandend voertuig in de Belliardstraat veroorzaakte gisteren heel wat verkeershinder. Op Facebook doken beelden op van de brandende wagen, vergezeld van een politieke boodschap voor de Congolese president.

Er waren gisteren de hele dag lang protestacties rond het bezoek van de Congolese president Félix Tshisekedi aan ons land. Op de Facebookpagina van het CCDP, een Congolese politieke drukkingsgroep in België, verschenen gisterenavond filmpjes van de brandende wagen in de Belliardstraat. Daarin lijkt het alsof de groep de verantwoordelijkheid opeist voor het in brand steken van het voertuig. De wagen veroorzaakte een tijdlang hinder in de binnenstad.

De wagen brandde uit ter hoogte van de Trierstraat, dichtbij de ingang van de Belliardtunnel. Het voorval zorgde voor heel wat verkeershinder tijdens de avondspits. De Belliardstraat is een van de belangrijkste uitvalswegen uit Brussel.

Het Brusselse parket is op de hoogte van de Facebook post en onderzoekt of de brandende auto aan het protest kan gelinkt worden.