Brandende sigaret veroorzaakt bosbrandje in Zoniënwoud JCV

27 mei 2020

09u32 0 Brussel In het Zoniënwoud heeft woensdagmorgen een kleine bosbrand gewoed. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een brandende sigaret.

De brand in het bos ontstond op de Tumuliweg. Het vuur besloeg een oppervlakte van honderd vierkante meter. De Brusselse brandweer was de brand snel meester. Volgens hen is de brand zo goed als zeker veroorzaakt door een onvoorzichtige wandelaar die een sigaret achterliet.