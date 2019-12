Brand veroorzaakt grote rookpluim in Schaarbeek naast Brussel-Noord SHVM KMJ

16 december 2019

12u19 12 Schaarbeek De Brusselse brandweer is maandagmiddag rond 12 uur vertrokken naar de Aarschotstraat in Schaarbeek. Daar brak iets voor de middag brand uit, met een grote rookpluim tot gevolg.

De brand ontstond volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer op het eerste verdiep in een leegstaand gebouw. Bij het incident vielen bijgevolg geen gewonden. Het Noordstation bevond zich wel een hele tijd onder de rook. Buurtbewoners kregen de boodschap hun ramen gesloten te houden.

Over de precieze oorzaak van de brand is momenteel nog weinig geweten. Gezien de ouderdom van het gebouw, bestaat de kans dat er asbest vrijkwam. “Maar aangezien alles grondig nat werd gespoten, kreeg de mogelijke asbest geen kans om zich in de atmosfeer te verspreiden”, zegt Derieuw.

De gemeente opende een crisiscentrum en liet een tiental bewoners van de nabijgelegen panden evacueren. Ook werd er een veiligheidszone ingesteld en werd het verkeer in de Aarschotstraat, Brabantstraat, Kwatrechtstraat en Rogierstraat onderbroken om de hulpdiensten toe te laten hun werk uit te voeren.

Rond 17 uur kon het verkeer in de Brabantstraat, de Kwatrechtstraat en de Rogierstraat hernemen, maar een deel van de Aarschotstraat tussen de Rogierstraat en de Kwatrechtstraat blijft wel nog afgesloten.

De dichtste buurtbewoners krijgen nog steeds de raad om ramen en deuren gesloten te houden en inwoners van de gemeente wordt gevraagd eventuele brokstukken van de brand niet met de blote hand te verwijderen.

De veiligheidszone die was ingesteld, is grotendeels opgeheven. Dat meldt de gemeente Schaarbeek. De brand is volledig onder controle, maar smeult op enkele plaatsen nog na. Het getroffen gebouw heeft zware schade opgelopen en is instabiel geworden. Een ingenieur van de gemeente en een expert zijn ter plaatse gegaan om de situatie te evalueren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de gemeente morgen beginnen met een gedeeltelijke afbraak van het pand.

Het treinverkeer op spoor 10, 11 en 12 werd onderbroken, “maar na een vijftal minuten werd het opnieuw hervat” zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.