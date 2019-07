Brand vernielt Romakamp in Molenbeek SZM

11 juli 2019

12u28 0 Brussel In de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Molenbeek is de brandweer opgerukt woensdagochtend om 5.10 uur. De brand was op een braakliggend terrein, waar Romagezinnen een kamp hebben gebouwd. “Bij de aankomst van de brandweer, was er niemand meer op het terrein”, meldt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

De brand op het braakliggend terrein dat eigendom is van de NMBS was snel geblust. Op het terrein waren er stoeltjes en zelfgemaakte hutjes. Maar bij aankomst van de brandweer, was er niemand te bespeuren. De oorzaak van de brand is ook nog niet gekend.

De Romakamp in de Alphonse Vandenpeereboomstraat is al gekend. Deze werd al eens ontruimd door de politie.