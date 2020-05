Brand legt dak van villa in de as JCV

25 mei 2020

20u30 0 Brussel Een villa op het Jagersveld in Brussel, vlakbij het Ter Kamerenbos, is onbewoonbaar na een dakbrand maandagnamiddag. Er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond rond 17.30 uur om nog onbekende reden. Toen de brandweer arriveerde, hadden alle bewoners het pand al ontvlucht. Niemand raakte gewond.

De woning is onbewoonbaar en de bewoners worden opgevangen door de politie en de gemeentediensten. “Omdat er instortingsgevaar is wordt het dak gedeeltelijk afgebroken en de opruimingswerken zullen nog een tijdje in beslag nemen”, zo laat de Brusselse brandweer weten.