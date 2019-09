Brand lege passagierstrein Schaarbeek: voorlopig geen sporen van asbest gevonden SVM

04 september 2019

09u23

Bron: Belga 0 Brussel Na de brand die maandagavond een oude trein in de as legde in Schaarbeek, zijn voorlopig geen sporen van asbest aangetroffen. Er is dan ook geen gevaar voor de omgeving, zo meldt Mégane Guyonnet, woordvoerster van de gemeente Evere. De omgeving van de brand wordt wel nog verder onderzocht.

Volgens de woordvoerster moeten er nog een aantal onderzoeken en laboratoriumanalyses uitgevoerd worden alvorens definitief uitsluitsel te kunnen geven over de aanwezigheid van asbest. “Maar als er toch nog asbest zou aangetroffen worden, zou dat volgens de onderzoekers in zulke kleine hoeveelheid zijn dat er geen gevaar is voor de omgeving”, klinkt het.

De brand in het rangeerstation in Schaarbeek brak maandagavond rond 19.30 uur uit in een lege passagierstrein. Het ging volgens Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann om een oude trein, bestaande uit een viertal wagons, die gesloopt ging worden. De Brusselse brandweer was snel ter plaatse en had de brand rond 20.30 uur geblust, maar de trein raakte wel zwaar beschadigd.