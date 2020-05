Brand in washok legt appartement in de as JCV

16 mei 2020

11u08 0 Brussel Zaterdagmorgen is er brand uitgebroken in een appartement op de Noendelle in Haren. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur brak zaterdagmorgen rond 8.10 uur uit en woedde in het washok en de keuken van het appartement. Toen de brandweer toekwam, waren de bewoners allemaal reeds veilig buiten. Niemand raakte dus gewond en de brandweer had het vuur snel onder controle. Zes bewoners moeten door de brand wel elders onderdak vinden want het appartement is voorlopig onbewoonbaar.

De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een kortsluiting. De nutsvoorzieningen van de woning zijn dan ook afgesloten.