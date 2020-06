Brand in ‘volgepropt' huis: “Moeilijk blussen door alle spullen” Stephanie Romans

17 juni 2020

10u09 0 Brussel De brandweer had dinsdagnacht veel moeite om een brandende woning in Sint-Agatha-Berchem te blussen. De bewoners van het huis hadden zoveel spullen in hun woning gepropt, dat de brandweer vier uur nodig had om het vuur definitief te doven. Een hondje overleefde de brand niet.

De bewoners van de woning in de Azuurstraat, twee vijftigers, stonden al buiten toen de brandweer vannacht aankwam. Ze waren licht bevangen door de rook en zijn voor verzorging naar het ziekenhuis. Twee honden van de bewoners overleefden de brand. “Helaas heeft de derde hond de brand niet gehaald”, zegt de brandweerwoordvoerder.

Het blussen verliep lastig, zegt hij: “Er lagen zoveel voorwerpen opgeslagen in het huis dat het blussen, nablussen en opruimen lang duurde”, zegt de brandweer. “Het blussen werd er ook extra moeilijk door.” Een brandweerman viel flauw van de warmte. Hij is verzorgd in het ziekenhuis, maar mocht intussen weer naar huis. “Hij zal zijn volgende wachtdienst gewoon starten.”

De brandweer kwam met 29 mannen en vrouwen, drie pompwagens, twee luchtladders, twee ambulances en een MUG ter plaatse. De laatste autopomp is iets voor 5 uur weggereden. De woning is onbewoonbaar. De brand is accidenteel: er was geen kwaad opzet in het spel.