Brand in Ukkels woonzorgcentrum: coronapatiënt naar ziekenhuis en 19 van 90 bewoners krijgen elders onderdak Robby Dierickx

17 april 2020

23u31 1 Brussel In een woonzorgcentrum in de Brusselse gemeente Ukkel zijn vrijdagavond negentig bewoners geëvacueerd nadat er kort na 22 uur brand uitbrak. Er vielen geen gewonden. 19 bewoners moesten de nacht wel elders doorbrengen. Een coronapatiënt werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het vuur brak volgens de brandweer op het dak van het OCMW-rusthuis Domaine du Neckersgat aan de Achille Reisdorfflaan in Ukkel uit. “Het personeel, de brandweer en de politie hebben de negentig bewoners zonder problemen kunnen evacueren”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Vervolgens kregen we het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Eén bewoner moest wel afgevoerd worden naar het ziekenhuis, aangezien hij eerder positief getest had op het coronavirus en om die reden van de andere bewoners afgezonderd moest worden.”

Door de bluswerken liepen enkele kamers op de tweede verdieping waterschade op. “Daardoor moesten 19 bewoners de nacht in twee nabijgelegen rusthuizen doorbrengen”, aldus nog Derieuw. “De andere bewoners van het OCMW-rustoord konden na middernacht terugkeren naar hun kamer.”

Ontsmet

De exacte oorzaak is nog niet gekend, maar volgens de brandweer zou het om een accidentele brand gaan. Drie agenten en een verpleger die in contact kwamen met de COVID-19-patiënt werden na de interventie ontsmet in de kazerne van de brandweer.