Brand in snackbar Le Serail Du Bey SHVM

03 oktober 2019

14u23 0 Anderlecht Brandweerzone Brussel moest vanmiddag omstreeks 11.13 uur uitrukken voor een brand in een snackbar in de Sint-Guidostraat in Anderlecht. Bij het incident vielen geen gewonden.

Volgens woordvoerder Walter Derieuw van politiezone Brussel ontstond de brand door een friteuse die vuur vatte. Daardoor was er een hevige rookontwikkeling en duurde het een tijdje vooraleer de ruimte rookvrij was. Het vuur was wel snel onder controle.

Het aanpalende gebouw, een kantoor van Partena Ziekenfonds, liep geen schade op. Om 12.20 uur beëindigde de brandweer de interventie. Tijdens het incident vielen geen gewonden.

De snackbar zal nog een tijdje gesloten blijven. Wanneer de zaak opnieuw opent, is nog onbekend.