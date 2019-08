Brand in rusthuis in Oudergem SZM

30 augustus 2019

13u52

Bron: Belga 0 Brussel Vrijdagvoormiddag heeft een brand gewoed in een rusthuis in de Brusselse gemeente Oudergem. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. “Mede dankzij de tegenwoordigheid van geest van één van de bewoners vielen er geen gewonden en moest het gebouw niet geëvacueerd worden”, zegt woordvoerder Walter Derieuw van de brandweer.

Het vuur brak kort voor 09.00 uur uit in de keuken van één van de individuele flats van het rusthuis. De bewoner van die flat bewaarde zijn kalmte en verliet de ruimte, en trok daarbij de deur van zijn flat achter zich dicht.

“We kunnen hem alleen maar feliciteren dat hij daaraan heeft gedacht”, zegt de woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Dat heeft ervoor gezorgd dat de rook van de brand zich niet door het gebouw kon verspreiden, zodat het rusthuis niet moest geëvacueerd worden. Bovendien heeft hij zo vermeden dat het vuur gevoed werd door de toestromende zuurstof.”

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen maar de keuken van de flat liep wel ernstige schade op, en de flat is dan ook onbewoonbaar. De bewoner kon wel terecht in een andere flat.