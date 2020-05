Brand in restaurant-snackbar legt duplex volledig in de as SHVM

07 mei 2020

11u18 1 Brussel Woensdagavond rond 21 uur heeft er een hevige brand gewoed in een duplex gelegen boven een restaurant-snackbar in Ukkel. De brand ontstond in de keuken van de snackbar, maar sloeg via de afvoerbuis van de verbrandingsgassen over op de duplex. Die laatste werd onbewoonbaar verklaard.

In de keuken van een restaurant-snackbar gelegen op de Alsembergsesteenweg in Ukkel is woensdagavond een hevige brand ontstaan. Op het moment van de brand waren nog twee personen aanwezig in de keuken. “Deze personen hebben zich in veiligheid kunnen brengen en raakten niet gewond”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

Dak opengebroken

Via de afvoerbuis voor de verbrandingsgassen sloeg de brand over op de duplex, gelegen op de tweede en derde verdieping van het pand. “De brand bereikte ook het dak. Om goede nabluswerken te kunnen uitvoeren en om er zeker van te zijn dat er geen heropflakkering zou ontstaan, brak de brandweer het dak open. Ook de nutsvoorzieningen werden afgesloten.”

De duplex was niet bewoond en is nu onbewoonbaar verklaard. Het tramverkeer op de Stallestraat en Alsembergsesteenweg ondervond twee uur lang hinder door de aanwezigheid van de brandweer.