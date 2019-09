Brand in nachtwinkel in Sint-Gillis SZM

01 september 2019

15u44

Bron: Belga 0 Brussel Op de Zuidlaan werd de brandweer zondagochtend om 8.30 uur opgebeld voor een brand in een nachtwinkel. Dat bevestigt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De brand beperkte zich tot de nachtwinkel die op twee niveaus gevestigd is en geraakte niet tot de appartementen op de twee bovenstaande verdiepingen. Er vielen geen slachtoffers en niemand was in de winkel bij de brand. In de nachtwinkel zelf is de schade aanzienlijk. Om 10.30 uur was de brandweer nog bezig ter plaatse.

Een deskundige kwam ter plaatse om te bevestigen of de bewoners al dan niet naar hun appartement konden terugkeren. De oorzaak van de brand is nog onbekend.