Brand in loods te Ukkel. De straat is afgesloten Margo Koekoekx

21 september 2019

10u22 0 Brussel Zaterdagochtend om 7u43 brak er brand uit in een loods te Ukkel op de Steenweg op Waterloo ter hoogte van de tennisclub. De weg is afgesloten voor verkeer en de oorzaak wordt onderzocht. Niemand raakte gewond.

De brand die uitbrak in een loods, waarin o.a. een keuken van de tennisclub is ondergebracht, was snel onder controle. De vijf tot zes personen die aanwezig waren konden allemaal veilig ontkomen. De brandweer startte reeds met de afbraakwerken. “Het dak bestaat uit zinkplaten, bevestigd op een houten structuur. Deze moeten geruimd worden om te kijken dat er geen onderliggende stukken aan het smeulen zijn. De brandweer blijft nablussen tot wanneer nodig”, legt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer uit. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.