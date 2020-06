Brand in leegstaand gebouw zorgt voor rookpluim op E40 in Evere JCV RDK

05 juni 2020

09u12 0 Brussel De Brusselse brandweer moest vrijdagavond tussenkomen voor een brand in een leegstaand kantoorgebouw langs de Kolonel Bourgstraat in Evere. De brand veroorzaakte een rookpluim die even hinder veroorzaakte op de vlakbij gelegen E40.

De brand ontstond rond 21.15 uur op de derde verdieping van het leegstaand gebouw. Het ging om vuilnis dat in brand stond. Dat zorgde voor een fikse rookpluim en de brandweer ontving dan ook oproepen van chauffeurs op de E40 die gehinderd werden door de rook.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, trof ze niemand in het gebouw aan. Er vielen dan ook geen gewonden. “De oorzaak is nog onbekend, maar het gebouw wordt wel gebruikt door krakers”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We roepen eigenaars van leegstaande gebouwen dan ook op om die hermetisch af te sluiten. In het gebouw in kwestie is een atrium van zes verdiepingen hoog waarvan alle leuningen zijn afgebroken. Dat maakt het een erg gevaarlijke interventie als onze manschappen daar in de rook moeten gaan rondlopen. Vorig jaar is er in de Hoogstraat in Brussel trouwens een kraker nog om het leven gekomen bij een brand in een leegstaand gebouw.”