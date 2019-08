Brand in kledingzaak snel onder controle WHW/RDK

03 augustus 2019

11u00 0 Brussel Deze ochtend is er brand uitgebroken in een kledingzaak op de Louizalaan. Oorzaak van de brand zou een kortsluiting in een neonlamp zijn geweest.

Verschillende brandweerwagens repten zich naar de brand in kledingzaak Marina Rinaldi. Daardoor ontstond er verkeershinder in en rond de Louizalaan. Ook het tramverkeer ondervond hinder. De brand was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.