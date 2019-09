Brand in flatgebouw Koekelberg werd aangestoken: honderdtal bewoners geëvacueerd IB SPS

05 september 2019

11u19

Bron: Belga 8 Brussel De brand van gisteravond in de garage van een flatgebouw in de Schmitzstraat in Koekelberg werd bewust aangestoken. “Het gaat om een crimineel feit”, meldt het Brussels parket. Een honderdtal bewoners moest korte tijd geëvacueerd als gevolg van de brand in het zeven verdiepingen tellende gebouw. Vier personen werden licht geïntoxiceerd overgebracht naar het ziekenhuis, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het vuur in de garage ontstond aan een aanhangwagen met bouwmaterialen en verspreidde zich naar isolatiemateriaal dat in de ondergrondse ruimte lag opgeslagen. De vlammen konden vrij snel worden gedoofd, maar er was sprake van een hevige rookontwikkeling.

Na het blussen van de brand kwam het labo en een expert van het Brussels parket ter plaatse om de omstandigheden van de vuurhaard vast te stellen. “Uit de eerste vaststelling blijkt dat het om een aangestoken brand gaat. Er is een juridisch onderzoek ingesteld om de dader te vinden”, meldt parketwoordvoerder Denis Goeman. Er wordt nu bekeken of er in de buurt bruikbare camerabeelden zijn die verdachten kunnen herkennen.

Balkon

De brandweer kon vier mensen redden die hun toevlucht hadden gezocht tot een balkon. De bewoners werden opgevangen in de sporthal van de gemeente, waar ze bijstand kregen van het Rode Kruis onder de vorm van eten, drinken en dekens. Ook de burgemeester kwam hen een hart onder de riem steken.

Netbeheerder Sibelga was eveneens present omwille van de aanwezigheid van een hoogspanningscabine. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon de cabine echter worden gevrijwaard, verklaarde Derieuw. De buurt zat wel een tweetal uur zonder stroom, maar kort na middernacht meldde de netbeheerder dat de elektriciteitspanne was opgelost.

Kort na 1 uur werd in samenspraak met alle betrokken partijen besloten om te starten met de re-integratie van de bewoners. Vanochtend kregen de bewoners de gelegenheid om in het sportcomplex van de gemeente een warme douche te nemen.