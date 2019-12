Brand in elektriciteitscabine in Elsene: elektriciteit pas hersteld om 05.40 uur SHVM

09u39 0 Elsene De stroom in de omliggende straten die uitviel na een brand in een ondergrondse hoogspanningscabine in de Kerckxstraat, is pas om 05.40 uur deze ochtend weer hersteld, zo’n 8 uur later dan voorzien. Dat meldt Sibelga op haar website.

De Brusselse brandweer zakte maandagavond rond 19.30 uur af naar de Kerckxstraat in Elsene. Daar vond een brand plaats in een ondergrondse hoogspanningscabine. Vijf straten zaten zonder stroom zitten. De brandweer stelde op de plaats een veiligheidsperimeter in van 150 meter. Buurtbewoners moesten een tijdje de ramen en deuren gesloten houden, alsook de ventilatiesystemen aangezien er kans was op verspreiding van giftige stoffen.

Om 22.30 uur werd de perimeter in de omliggende straten opgeheven. Er vielen geen gewonden.