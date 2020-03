Brand in Carrefour Express legt alle verkeer stil Straten afgesloten voor alle verkeer Margo Koekoekx

15 maart 2020

23u38 0 Brussel Zondagavond omstreeks 21u30 brak brand uit in de Carrefour Express in de Wayezstraat in Anderlecht. Dertig brandweerlieden gingen ter plaatse om de brand langs de voor- en achterkant van de winkel te lijf te gaan. Er raakte niemand gewond.

Zowel de Wayezstraat als de Victor Rauterstraat waar de winkel op uitgeeft zijn afgesloten voor verkeer. “Op de Wayezstraat ligt ook het tramverkeer en ander openbaar vervoer stil om de ladderwagen zijn werk te kunnen laten doen”, bevestigt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer. Boven de winkel zijn geen appartementen en ook de buren verkeren niet in gevaar.

Omstreeks 23u30 zijn beide straten nog afgesloten. Alle verkeer is opnieuw mogelijk eens het nablussen afgerond is. De oorzaak van de brand is nog ongekend.