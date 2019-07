Brand gesticht in garage van appartementsgebouw in Sint-Pieters-Woluwe JCV

16u29 0 Brussel In de garage van een appartementsgebouw in Sint-Pieters-Woluwe is zondagmorgen een afvalcontainer in brand gestoken. De politie bevestigt dat het om een criminele daad gaat.

De garage van het gebouw in de Nijvelsedreef in de Vogelzangwijk werd zondagochtend rond 3 uur getroffen door een brandje in een afvalcontainer. Die zorgde voor veel rookontwikkeling. De rook drong het gebouw echter niet binnen, waardoor de bewoners in hun huizen konden blijven. De brandweer had wel veel moeite om de ruimte daarna te ventileren.

De politie van de zone Montgomery bevestigt dat het niet om een ongeluk gaat en dat de brand werd aangestoken. Wie dat deed en waarom is voorlopig niet duidelijk.