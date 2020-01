Brand breekt uit in kelder: acht mensen afgevoerd naar ziekenhuis SHVM

22 januari 2020

12u55 0 Brussel Zeven bewoners en een politieagent zijn woensdag ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis na een brand in een gebouw de Charles Hanssensstraat in Brussel.

De brand begon rond 3 uur te woeden in de kelder van het gebouw. Volgens woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw was een kortsluiting aan de elektrische installatie in de kelder de oorzaak.

Het vuur was relatief snel onder controle. Het gebouw werd nadien geventileerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van CO. De hulpdiensten bleven uiteindelijk zo’n drie uur ter plaatse. Ook Sibelga, de beheerder van het Brusselse gas- en elektriciteitsnetwerk, kwam ter plaatse.