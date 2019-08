Brand bij Renewi snel geblust: twee treinsporen tijdelijk afgesloten RDK

10 augustus 2019

10u13 0

Op de grens van Anderlecht met Vorst is vrijdagavond brand uitgebroken bij afvalverwerkend bedrijf Renewi. Rond 18.30 uur ontstond het vuur in een afvalhoop die in open lucht opgeslagen lag. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar moest het afval nadien nog uit mekaar trekken met een bulldozer om laag per laag na te blussen. Volgens de brandweer was de brand meer dan waarschijnlijk accidenteel ontstaan. Aangezien het bedrijf vlakbij de spoorweg ligt, werden tijdelijk twee sporen afgesloten door de rookhinder.