Brand aan zendmast Watermaal-Bosvoorde blijkt aangestoken Stephanie Romans

15 juli 2020

17u28 0 Brussel De brand die dinsdag zware schade veroorzaakte aan een gsm-mast van Proximus, was aangestoken. Dat blijkt uit de vaststellingen van de branddeskundige, zo meldt het parket van Brussel. Het onderzoek naar de daders en hun motieven loopt nog.

Het vuur aan de zendmast op de grens tussen Watermaal-Bosvoorde en Overijse werd rond 5 uur opgemerkt. De brandweerkorpsen van Brussel en Overijse kwamen ter plaatse en stelden vast dat de elektrische bekabeling van de mast in brand stond. Een technicus van Proximus sneed de elektriciteitstoevoer naar de mast af, waarna de brandweer het vuur zo goed en zo kwaad als mogelijk bluste. De gsm-mast is door de brand zwaar beschadigd.

Het ging om een mast die eigendom is van Proximus maar waarop ook mobiele telefonie-uitrusting van Orange en Base was aangebracht. Door de brand kan die mast het 2G-, 3G- en 4G-netwerk niet meer verzorgen, maar de impact op de klanten is beperkt gebleven, zo meldde Proximus dinsdag.