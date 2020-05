Brand aan gevangenis van Haren zorgt voor grote rookpluim JCV

17 mei 2020

18u42 0 Brussel Een brand aan het terrein van de toekomstige gevangenis van Haren heeft gezorgd voor een rookpluim die tot ver in de omtrek te zien was. Volgens de brandweer woedde het vuur in begroeiing en vuilnis.

De brand ontstond rond 17.50 uur en zorgde voor een rookpluim die tot ver in de omtrek te zien was. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade. “Het vuur woedde in vuilnis en begroeiing aan de Keelbeek in Haren”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk.