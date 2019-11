Braakliggend terrein wordt ontmoetingsplaats voor buurt aan Weststation JCV

15 november 2019

14u14 0 Brussel Vlak bij het Weststation wordt een braakliggend terrein omgetoverd tot een nieuwe publieke ruimte. Daar komt plaats voor sportactiviteiten en ontmoetingen tussen buurtbewoners. Het project krijgt de naam MolenWest mee.

Het terrein van 4.500 m2 ligt op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat, net naast de ingang van het Weststation. Wat er definitief moet gebeuren met de grond, die eigendom is van het Brussels Gewest, is nog niet duidelijk. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de gemeente Molenbeek hebben de handen in elkaar geslagen om dit terrein tijdelijk in gebruik te nemen voor een periode die momenteel voorzien is voor drie jaar.

Op het terrein komt plaats voor verenigingen uit de buurt om activiteiten te organiseren. Daarom zal de MSI zes containers plaatsen die verbonden worden door een doorzichtig dak. De gemeente heeft op haar beurt een overeenkomst met zeven verenigingen die de ruimte zullen gebruiken. “De jeugdwerkloosheid in deze wijk behoort helaas tot een van de hoogste in het gewest”, zegt burgemeester Catherine Moureaux. “We hebben nood aan collectieve activiteiten. Verenigingen die goed werk leveren zullen nu nog meer beschikbaar zijn en nog dichter bij de jongeren van deze wijk staan.”

De totale geraamde kostprijs van het project is 325.000 euro.