Boze brandweermannen stoken opnieuw vuur aan kabinet van Brussels staatssecretaris Jodogne

21 juni 2019

11u27

Een 350-tal brandweermannen hebben zich opnieuw verzameld aan het kabinet van bevoegd Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne om er te protesteren tegen hun nieuwe loonsysteem. Net zoals afgelopen woensdag maken de brandweermannen opnieuw een vuur in de straat voor het kabinet.

De brandweermannen kwamen eerder maandag en woensdag op straat om er te betogen tegen het ontwerpvoorstel om hun wachtvergoeding te vervangen door een operationaliteitspremie, zoals in Vlaanderen en Wallonië het geval is. Daarbij zouden vooral de speciale teams zoals de hoogtewerkers of de duikers moeten inboeten. De onderhandelingen over die premies werden maandag opgestart en gingen op woensdag en vrijdag verder.



Afgelopen woensdag hielden honderden brandweermannen eerst een protestmars op de Brusselse kleine ring en zorgden daarbij voor grote verkeershinder. Of ze ook vrijdag nog door de straten van de hoofdstad trekken, is niet duidelijk. Ze willen eerst het resultaat van de onderhandelingen van de vakbonden afwachten.